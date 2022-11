L’écart sur les 4 poursuivants à 10 buts n’est cependant que d’une longueur. Francotte devance Aissam Boutgmi (Loyers) et Amaury Lotte (Biesme), auteurs de leur deuxième doublé de la saison ce week-end, ainsi que Tanguy Jonckers (Arquet) et Audric Zingle (Flavion-Morialmé). Le Fernelmontois Simon Pirson clôture le top 5 grâce à ses 8 réalisations depuis l’entame du championnat.

Aux rangs n°7 et 8, on retrouve désormais deux joueurs qui ont chacun planté leur premier doublé de la saison: Quentin Godfroid avec le Condrusien (6 goals) et Cyril Diskeuve avec Beauraing (5 goals).