Ciney et Boninne sous contrôle

CINEY: Mazuin 5 (1x3), Beguin 6, Ernoux 8, Van Meerbeeck 15 (3x3), Laloux, Vanhorsigh 1, Delire 12 (1x3), Bechoux 17 (1x3), Laurant 10, Medjo.

Dans la salle atypique d’Alleur, Ciney a rempli le contrat et renforce sa troisième place au classement. "Après une excellente entame (4-13), nous avons connu quelques moments de relâchement en défense. Nous avons donc laissé longtemps un espoir aux Liégeoises, précise la coach, Fannie Vandesteene. Heureusement, nous avons toujours gardé le contrôle du match en inscrivant des paniers aux moments adéquats. Au final, ce fut une bonne prestation dans l’ensemble, même si nous aurions pu faire le trou un peu plus rapidement."

Boninne 67 – Liège B 55

16-12, 14-11, 19-16, 18-16.

BONINNE: Philippe 6 (2x3), Lakkerwa 4 (1x3), Le Trequesser 6, Broers 1, Drygalski 5, Laffineur 6, Compère 11 (1x3), Lesire 6, Fivet 3, Hubaut 19 (1x3).

Sous contrôle, les Boninnoises se sont offert une troisième victoire consécutive. Après un départ raté dans le repli défensif, elles rectifient le tir par la suite et répondent présentes offensivement (30-23, 20e). "Face à de tenaces Liégeoises, il était important d’être en permanence concentré mais on a délaissé quelques rebonds, permettant à Liège de revenir à -3 dans le troisième quart. Heureusement, on a rapidement réagi en enchaînant quelques stops et paniers en transition, pour à nouveau s’échapper. C’est le moment déterminant de la rencontre. "