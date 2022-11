Gala de boxe de La Plante: Bilan mitigé pour les Namurois (vidéo)

La soirée se poursuit, les combats s’enchaînent et sont équilibrés. À tel point que les juges arbitres ne parviennent pas toujours à départager les boxeurs, qui obtiennent un nul, souvent signe de frustration. Masood Masoom Khil, le diamant brut de Dujardin, monte à son tour sur le ring face à Amine Boussiali. Costaud, Amine est porté par un public acquis à sa cause et faisant plus de bruit que les supporters de Masood. Il l’emporte aux points. "Je pense que Masood comme moi, nous ne nous attendions pas à un adversaire aussi costaud. Masood cogne très fort, mais face à Amine, il manque un peu de rapidité et de mobilité. On sait ce qu’il faut travailler", ajoute l’entraîneur. Le clou du spectacle, c’est Nathan Dujardin, face à Guillaume Savignano. Le combat est rude. Si le premier round semble revenir à Nathan, le second est plus équilibré et à l’appréciation des juges arbitres. Par contre, le boxeur qui fêtera ses 20 ans à la fin de l’année perd complètement pied dans la troisième et dernière reprise. Les visages sont fermés au moment de l’annonce du résultat. Finalement, c’est une défaite, la 4e de son palmarès amateur. "De mon ressenti, je prends les deux premiers rounds. Par contre, le troisième, c’est indiscutable, je le perds. Ce n’est pas cette défaite qui va entailler ma motivation. Je suis toujours en amateurs, ce n’est pas grave, il n’y a rien de mal fait. Il m’a manqué de l’accélération, de la vitesse, du punch. J’accuse ce troisième round. J’ai un travail de fond à faire pour garder du jus jusqu’au bout", souligne, avec beaucoup de maturité, Nathan, qui, comme l’an dernier, peut compter sur la présence d’Antoine et de Nicolas Vanackère dans son coin.