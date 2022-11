Pondrôme B 1 – Lustin B 3

Pondrôme entame bien les débats et Deneffe trouve la faille après dix minutes de jeu. Dans la foulée, Lanranjeira permet à son équipe de recoller au score. Avant le repos, le même joueur permet à son équipe de passer devant. Lustin se met à l’abri avec un but de Dulieu sur penalty.

Dion 4 – Entente Sommenoise 2

Les visités prennent l’initiative dès l’entame et sont récompensés par un but de Petit à la 10e. Le match s’équilibre et, avant le repos, Dangreaux fait 1-1. En début de seconde période, Dion prend l’avance grâce à Brecht. Les visités poussent et, à l’heure de jeu, Verhulst fait le break. Les visités inscrivent un nouveau but par Léonard. Dangreaux fait 4-2.

Dinant B 5 – Haversin B 3

Les Dinantais inscrivent rapidement trois buts via Bourtembourg, Prouvé et Drugmand. À l’entame de la seconde période, Tricnaux relance les visiteurs. Mathieu rend deux longueurs d’avance à ses couleurs, mais Tricnaux sort à nouveau de sa boîte et plante un doublé. Dinante se met à l’abri grâce à un penalty converti par Drugmand en fin de match.

Gedinne B 3 - Han-sur-Lesse 2

Les Gedinnois prennent trois longueurs d’avance grâce à un doublé de Matz et un but de Marchal. À la reprise, Han inscrit deux buts, par Fundu et Chollot. Les visiteurs poussent, mais Gedinne résiste bien et s’adjuge trois points mérités.

Anseremme 2 – Anhée B 3

Anhée B ouvre assez rapidement la marque par Lavenne. Anseremme recolle au score via Gerboux avant le repos. Au début de la seconde période, Lavenne plante le second but des siens. Brosteaux égalise à l’heure de jeu. Ansereme pousse, mais se fait surprendre sur un contre, avec un but de Léonard. Les visités mettent toutes leurs forces devant pour tenter de revenir. Ils héritent d’un penalty, mais Meyfroidt le botte à côté.

Mesnil 5 – Pessoux 3

Les visités prennent la première période à leur compte et rentrent aux vestiaires avec un avantage de trois buts signés Colot, Parmentier et Vandenbroecke. En début de seconde période, Colot plante un doublé. Pessoux se réveille et plante trois buts dans la dernière demi-heure, des œuvres de Ansiaux (2) et Pêcheur.

Ciergnon 1 – Leignon 2

Leignon démarre bien et Poncin ouvre le score au quart d’heure. À l’heure de jeu, Hayon égalise. Leignon arrache finalement la victoire à la 70e grâce à un but de Troestler.