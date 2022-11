0-1... avant la tornade hesbignonne !

Cartes jaunes: Delooz, Thirot, Danese.

Buts: Debelic (0-1, 34e), Delooz (1-1, 47e), Gauchet (2-1, 55e ; 4-1, 58e ; 5-1, 61e ; 6-1, 79e), Dethier (3-1, 57e), Catinus (7-1, 83e).

AISCHE: Rousseau, Iglicki (63e Maisin), Choisez (74e Dils), Delooz, Dethier, Gauchet, Joannes, Thirot, Gregoire, Catinus, Michels (46e Gilbert).

ST-GHISLAIN: De Amicis, Tacherion (66e Bureau), Privitera (66e Marissal), Valenti, Tommasi, Vermeulen, Fassin, Rébéré, Danese, Schifano, Debelic.

Face à un adversaire a priori à leur portée, les Aischois démarraient sur un bon rythme et prenaient régulièrement de vitesse la défense visiteuse. Seule l’imprécision devant le but les empêchait d’ouvrir la marque, malgré de belles possibilités pour Delooz et Catinus. Mais le jeu devenait progressivement brouillon et, après vingt minutes, Schifano frappait le poteau droit de Rousseau avant qu’à la demi-heure, Debelic n’aille battre Rousseau (0-1). Dans la foulée, Dethier voyait son essai frapper l’équerre. Menés logiquement à la mi-temps, les Aischois devaient réagir et c’est métamorphosés qu’ils revenaient sur le terrain (sans Michels, blessé aux côtes). Le pressing haut portait ses fruits via Delooz, dont la frappe enroulée dans la lucarne était victorieuse (1-1). C’était le début de la tornade aischoise, qui s’abattait sur St-Ghislain totalement pris de vitesse, débordé sur la moindre action et incapable de ressortir. Un véritable festival (cinq buts en un quart d’heure à peine !), des combinaisons rapides avec quatre buts pour l’intenable Gauchet et deux autres signés Dethier et Catinus. Le score final, à peine forcé, est terrible pour St-Ghislain, pourtant bien en place jusqu’à la mi-temps. Aische se replace au bout moment.