Menés 0-2 au repos, les Intéristes recollaient au score (2-3, 43e) avant de craquer défensivement. Hubeaux (2) et Soussou Jamart se sont partagé les buts andennais.

Nationale 3B Florennes 9 – Pont-de-Loup 7

Toujours privés de Kinif, François, Cheront et Fraiture, absences auxquelles s’ajoutaient les forfaits de Collinet et Helson, les Aviateurs, menés 0-2, regagnaient les vestiaires avec un handicap de 2 buts qui augmentait même à 4 buts (2-6). Les six valeureux Florennois effectuaient une remontada grâce à un pressing haut (7-6). L'égalisation concédée (7-7), ils empochaient les deux points. A. Delcourt (4), Zingle (3), M. Delcourt et Jadoul se sont partagé les buts locaux.

Roselies 2 – Jemeppe 7

Au cours d’une première mi-temps très lente, les Hennuyers, bien en place tactiquement, contenaient facilement les offensives namuroises. Du moins jusqu’au but d’ouverture du capitaine Mélotte (0-1, 20e). L'égalisation concédée dans la foulée, les Sambriens viraient en tête au repos grâce à L. Napoleone (1-2).

La seconde période était nettement plus rythmée et parsemée de bonnes intentions visiteuses. Les Jemeppois jouaient plus vite et déstabilisaient le bloc défensif local. Taouchant (1-3, 30e) et Sciabica (1-4, 31e) creusaient un écart significatif. Les Hennuyers réduisaient une dernière fois la marque (2-4). Sciabica (2-5, 35e), Napoleone (2-6, 42e) et le gardien Degeneffe (2-7 sur penalty, 46e) corsaient l’addition.

Loyers 0 – Sambreville 2

"Nous sommes un peu déçus. Le partage n’aurait pas été illogique", analysait le T1 local Nicolas Nellis. "Le match fut assez serré", précisait le coach sambrevillois Dylan Boucha.

Le derby s’est joué dans les dernières minutes, moment choisi par M. Boucha (0-1, 42e) et Cortese (0-2, 47e) pour offrir les deux points aux leurs.

Nationale 3C Mont 4 – Etalle 3

"Même si nous nous sommes fait peur, le résultat est logique", soulignait Didier André. De 1-0, le score passait à 1-1 (au repos), 1-2, 2-2, 3-2, 3-3 et 4-3. J. Mayanga (3) et Boussifet (1-0), dont c’était l’anniversaire, se sont partagé les buts locaux.

Gedinne 4 – Dison 4

"Un point perdu, car nous menions 4-1 à dix minutes de la fin", précisait le CQ local Bastien Grislain. Les buteurs ardennais se nomment Pisvin (2), J. Fondaire et M. Sohy.

Sainte-Ode 5 – Anhée 0

"Nous avons mal joué. Il s’agit de notre plus mauvais match depuis le début de la saison. Nous avons pris trois goals en douze minutes.", regrettait le coach mosan Olivier Dubois.