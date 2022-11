Trois matches à domicile lors des quatre prochains rendez-vous, Aische doit en profiter: "J’ai en effet demandé à l’équipe de glaner un 6 sur 9. Une obligation de résultats, confie Jérôme Patris. Mais il faudra améliorer certains points. À Mons, j’ai pu remarquer qu’on avait régulièrement la possession mais que celle-ci s’avérait stérile. Nous devons montrer plus de verticalité, être plus agressifs et montrer moins de respect pour l’adversaire. Un adversaire qui prend souvent plus de cartes jaunes que nous." Laurent Dethier expliquait lundi dans nos colonnes que le changement de tactique nécessitait un peu plus de temps d’adaptation. "Bien sûr. Mais en même temps, la plupart des buts qu’on a pris récemment ne sont pas des buts de plein jeu. Le 3-5-2 nous permet de renforcer le milieu où il y a du talent dans notre équipe. Cela ne nous empêche pas de changer de tactique en plein match." Toujours privé d’une demi-douzaine de joueurs (Lempereur s’est reblessé jeudi et Javaux n’est pas prêt), le noyau aischois s’avère un peu juste dans de telles conditions et physiquement, cela peut devenir compliqué. Mais il devra mordre sur sa chique jusqu’à la trêve. Quant à samedi… "Saint-Ghislain, c’est une jeune équipe, joueuse, qui revient bien dans le coup. Mais il faut gagner."