Un adversaire bruxellois plutôt coriace face aux membres du Top 5

Coincé entre deux derbys à domicile (Couvin et Aische), ce voyage dominical au complexe du Neerstalle, à Uccle, s’apparente à un rendez-vous "piégeux", pour les troupes de Lionel Brouwaeys. "J’ai visionné leurs matchs contre des formations du Top 5, qui peuvent faire office de référence. Et je peux dire que ce n’est pas une équipe à la dérive. Ils viennent notamment de tenir Mons en échec chez eux et d’aller gagner à Manage, avant leur partage, dimanche passé, face à St-Ghislain. Et, plus tôt dans la saison, ils l’avaient emporté à Ostiches et n’avaient concédé qu’une courte défaite à St-Symphorien. Il faudra donc batailler ferme", souligne le coach walhérois, qui a dû acter le forfait d’Arthur Poncelet, victime d’une double entorse lors de la séance de ce lundi. "C’est un peu moins gonflé, mais toujours aussi douloureux. Je l’ai envoyé consulter un spécialiste à Charleroi. Il devait passer une échographie hier, afin de vérifier s’il y a un arrachement osseux ou pas. La durée de son indisponibilité en dépendra. C’est une mauvaise nouvelle, car il était bien et au coude-à-coude avec Max pour tenir le côté gauche de notre défense. On perd une solution." Le groupe sera donc toujours privé de trois éléments pour se rendre en région bruxelloise. "Josué était à l’entraînement mercredi, mais a dû stopper, son genou étant enflammé. Quant à Lambi, il a aussi participé aux exercices cette semaine, mais sans encore oser armer de frappes. Physiquement, en tout cas, il est bien. Et on sait que, sans lui, on n’a pas su prendre de points lors des matchs importants contre Mons et Tournai, malgré de bonnes prestations. Mais le plus important, c’est de grappiller dans les périodes où l’on déplore des absents."