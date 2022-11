Nicolas Deppe veut au moins un 6 sur 12

Une victoire à Gosselies et un nul à Braine, c’est le bilan à l’extérieur des Fagnards. Le résumé des difficultés se résume à un chiffre: six buts inscrits en douze matches ! Les Sang et Or en ont inscrit dix de plus. "N’allons surtout pas trop vite en besogne dans notre série où chaque match recèle ses difficultés. Si le foot pouvait se résumer aux seuls chiffres, ce serait trop facile ! Le classement ne veut rien dire: Couvin ne restera pas là. N’oublions pas que cette équipe vient de D2, qu’elle essaie de faire le jeu même en déplacement et qu’elle reste sur une prestation aboutie à Onhaye. Pour l’instant, ça ne tourne pas pour eux contrairement à nous", annonce le coach Jérémy Descarpentries.