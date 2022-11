Match à six points entre Lustin et Sauvenière

"Ce match à six points revêt déjà une importance toute particulière, reconnaît le T1 lustinois, Grégory Gilles. Sur base de nos deux dernières rencontres, je suis confiant, car les joueurs ont proposé deux bonnes prestations. Il y a un changement au niveau de la mentalité, du caractère et de l’envie. On retrouve un groupe. Les joueurs travaillent très bien à l’entraînement et abordent la venue de Lustin sans stress. Nous en avons parlé pendant la semaine. Le but sera d’appliquer les consignes prônées depuis quelque temps. Si nous jouons de la même manière que lors de nos deux matches précédents, nous devrions engranger quelque chose."