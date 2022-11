Les « Bears » jouent les play-off à domicile

Un peu plus de cinq mois après avoir accueilli le Flag Bowl, les " Bears " ouvriront leur terrain de l’Andenne Arena aux participants d’un autre grand événement de la saison, ce dimanche: les demi-finales des play-off de la Ligue Francophone. Et, ce qui ne gâte rien, l’équipe andennaise sera de la partie, suite à sa quatrième place au terme de la phase classique. " C’était l’objectif de notre saison et on l’a atteint , se réjouit le président, John Moenaert. Ce n’était pas simple, car on a reconstruit l’équipe, après avoir intégré beaucoup de nouveaux membres. La moitié de nos joueurs n’avaient jamais vécu une saison et je ne pouvais donc les lancer au feu comme cela. C’était un gros challenge, mais le travail de recrutement commence à payer et c’est un gros atout pour l’avenir. "