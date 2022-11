Havelange veut stopper l’hémorragie

Quinzième avec 11 points, Havelange offre l’hospitalité à Tarcienne, qui occupe la quatrième place. Les protégés du président Nizet restent sur cinq revers de rang et se doivent de relever la tête pour sortir de la zone rouge. " À Assesse, on a eu la maîtrise du jeu, sans pouvoir concrétiser nos opportunités, et on s’est incliné sur un score arsenal, analyse Philippe Dessart. Avec seulement 17 buts inscrits en treize rencontres, on manque d’efficacité en zone de conclusion. Le groupe reste cependant motivé et les entraînements sont bien suivis. Le vent va finir par tourner. Pour la venue de Tarcienne, je récupère Brieuc et Benjamin Lizin, ainsi que Romedenne. Devant nos supporters, on se doit de stopper l’hémorragie. "