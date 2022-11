HAVERSIN: Absent: Galer ; retours: Mohimont, Pellegrino.

ÉVELETTE-JALLET: Blessés: Aarab, Cherif, Jadot, Delens, Marino, Mhaida, Salek ; retours: Williquet, Ciobanu ; absent: Winand.

De retour d’une suspension purgée à Grand-Leez, le capitaine haversinois Maxence Mohimont n’y va pas par quatre chemins. "C’est le match de la mort !, clame-t-il. Évelette a trois victoires, nous n’en avons qu’une. Dimanche après la rencontre, on verra si on peut se sauver." Lanterne rouge (qu’Évelette lui a refilée dimanche passé), Haversin devra se montrer plus concentré que contre Grand-Leez. "On n’a pas été attentif et on s’est pris de bêtes goals, révèle Maxence. À Évelette, s’il y a bien un joueur à surveiller, c’est Maxime Périlleux, dans le milieu. Très bon dans les duels, il fait jouer toute l’équipe. On fera face à une belle attaque et un flanc gauche rapide. Je garderai à l’œil Mady Sprimont, avec qui j’ai joué en Réserve à Ciney."

Du côté d’Évelette, si la situation n’est pas plus aisée au classement, le moral a été reboosté par la victoire contre Beauraing. "Et on veut continuer à reprendre des couleurs pour ne pas être définitivement mort avant la trêve", lance Olivier Cauz. Dont l’équipe retrouve donc Haversin, avec qui elle bataillait la saison dernière en P2. Les deux promus restent d’ailleurs dos à dos au bilan de leurs deux précédentes confrontations. "Nous avions gagné là-bas 0-2 et Haversin était venu nous battre 1-3, se souvient le coach. Je sais que ce sont des guerriers qui ne se rendent jamais."

"Ils ont un très bon milieu de terrain", acquiesce Ludovic Winand, ancien Haversinois aujourd’hui à Évelette. Qui connaît plutôt bien les forces en présence. "Bastien Turmine est la plaque tournante de leur équipe. Notre atout à nous, je dirais que c’est notre collectif. Avant, nous avions un Bastien Gilsoul qui marquait comme il respirait. Cette année, nous avons un vrai bloc joueurs et nous sommes moins dépendants d’un seul homme, poursuit celui qui retrouve avec les Oheytois sa position offensive. À Haversin, Damien Trimboli m’a fait jouer à un poste qui n’était pas le mien, au back gauche. J’ai beaucoup appris de cette expérience, mais Olivier m’a rendu ma place d’attaquant."

Si le moral a passé plusieurs longues semaines en berne à Évelette, celle qui vient de s’écouler a été plus joyeuse. "La victoire contre Beauraing nous a redonné confiance et on a fêté ça par un petit souper entre nous en semaine. En plus des blessures, nos débuts ont été compliqués par plusieurs matches perdus de justesse, à Meux, contre Arquet et récemment à Loyers. Avec Beauraing, les trois matches qui arrivent sont très importants." Face à des équipes qui l’encerclent au classement, Évelette veut engranger durant un mois capital. Et les joueurs se montrent plus gourmands que leur coach, qui place le rendez-vous contre Chevetogne dans une case à part. "Contre Beauraing, Haversin et Meux B, on vise un 7 sur 9. Comme nous, ces équipes ne vont pas jouer le titre, on se doit de gagner contre elles. On a déjà pris trois points, il faut poursuivre", dit Olivier. "On veut même réussir le 9 sur 9, assure Ludovic. Et on va se donner les moyens pour y arriver." Notamment en s’entraînant sur le terrain de Sorée pour permettre à celui d’Évelette d’être dans de bonnes conditions pour les luttes de championnat. "Après s’être adapté aux équipes qui sont venues chez nous, on veut maintenant imposer notre foot sur notre terrain, confie l’agent de gardiennage qui sera retenu par son travail dimanche et manquera les retrouvailles. Je suis déçu de ne pas pouvoir jouer à Haversin, mais je serai présent sans faute pour le match retour à la maison !"