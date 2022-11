Un 16e gala attendu chez Georges Dujardin

Le boxeur de bientôt 20 ans rêve depuis son plus jeune âge de suivre le chemin de son papa, et même de le dépasser. Ce samedi, il monte sur le ring face au Binchois Guillaume Savignano. Avec ses quinze combats, dont dix victoires, trois défaites aux points contre des étrangers et deux nuls, Nathan affronte un adversaire plus âgé, de 27 ans, qui compte une dizaine de combats dont la moitié de victoire. "Ce n’est pas un manchot, comme on dit dans la boxe", s’amuse Georges.

De son côté, Nathan se sent en forme et connaît les forces de son adversaire. "J’ai déjà eu l’occasion de boxer en sparing face à lui. Il avance beaucoup, il aime la guerre. Il a pour habitude de toucher au niveau du plexus et au foie. Je sais que je suis meilleur et qu’il n’y aura pas de danger le jour du combat", souffle Nathan, entre deux rounds d’entraînement face à son papa, muni de ses pattes d’ours.

« Jamais vu un boxeur qui frappe aussi fort »

Du haut de ses 17 ans, Masood Masoom Khil risque encore de faire parler de lui. Le boxeur du Boxing Team Namurois évolue dans la catégorie des moins de 66 kg, la catégorie des Welters, et affronte Amine Boussiali, du club de Lessines, pour son second combat amateur depuis qu’il est accompagné de Georges. "Je pense ne jamais avoir vu un boxeur qui frappe aussi fort", raconte Georges, très fier de son boxeur.

Aux côtés de Nathan et Masood, il y a également Kevin Remacle, en moins de 58 kg, paré pour son 4e combat et Redor Khalaf, nouveau venu au club de Dujardin. Celui qui compte un combat et autant de victoire est dans l’incertitude quant à son adversaire. "Certains adversaires s’engagent et puis ne donnent plus de nouvelle, précise Georges. Cela nous force à chercher sans relâche des boxeurs pour éviter de devoir supprimer un combat du programme. Je ne lâche rien jusqu’à la dernière minute." Qu’à cela ne tienne, le boxeur est prêt. "La préparation s’est bien passée. Peu importe l’adversaire que je vais avoir face à moi, c’est la victoire qui compte", clôture Redor.

Les boxeurs de Dujardin, qui s’entraînent maintenant à Malonne les mardis et les vendredis et à Flawinne les mercredis, sont donc prêts pour ce rendez-vous annuel incontournable. La soirée débute à 19 h 30 avec trois démonstrations, dont une féminine, avant l’entame des combats amateurs.