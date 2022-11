En échec le week-end passé contre Fresh Air, Natoye veut rebondir dans la foulée, mais la tâche s’annonce ardue puisqu’il se rend chez le leader. "On s’attend à défier une équipe dont la moitié joue en D3 et qui prône un basket rapide et agressif. Mais nous avons les armes pour revendiquer la victoire, précise le coach, Laurent Costantiello. La défaite contre Fresh Air ne m’inquiète pas puisque nous avons maintenu un niveau de jeu certain et nous n’avons pas connu de moment creux. Je le serais davantage si nous prenons 25 points ce soir. Cela mettrait en doute notre niveau justement." Cleymans (genou) et Héraly (cheville) sont à l’infirmerie.

Ixelles – Belgrade B (samedi, 19 h)

Avec un bilan équilibré de quatre victoires pour autant de défaites, Belgrade apprend, s’adapte et démontre une évolution croissante. "Hormis le couac à Haneffe, je confirme qu’on est bien en ce début de saison, admet le coach, Didier Thémans. Nous avons pris les matchs abordables et nous continuons à grandir, notamment dans l’impact. Ixelles, que nous avions affronté en Coupe il y a plusieurs semaines, nous avait embêtés de par son agressivité défensive. Mais depuis lors, nous avons progressé à ce niveau-là." Le coach, retenu par la D3, sera remplacé par Stéphan Baczai.

Fresh Air – Beez (dimanche, 14 h 15)

Toujours si proches de renverser les gros calibres, tels que le CEP et Alleur, les Beezois, qui évoluent positivement, tenteront de faire basculer le résultat final de leur côté chez un autre candidat au top 4. Et pourtant, ces différentes prestations honorables pourraient les desservir puisque Fresh Air risque de les prendre au sérieux et d’être alors prêt au combat d’entrée de jeu.