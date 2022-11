Namur avec ses cadres

Boninne – Liège B (s. 19 h 30)

Repositionné dans la partie gauche du tableau, Boninne retrouve une dynamique et compte bien la prolonger contre Liège. "Comme d’habitude, on ne sait pas quel effectif liégeois va se présenter, s’interloque le coach, David Roussaux. Toujours est-il qu’il faudra déployer notre jeu et l’imposer à la maison, soir du souper de la Saint-Nicolas. Devant du public, on devra réitérer la combativité rendue à La Rulles, puisque la jeune garde de Liège viendra non sans motivation."

Alleur – Ciney (d. 15 h)

En faisant tomber l’invaincu Neufchâteau, Ciney corrobore sa valeur de grande qualité et poursuit sa marche en avant. Place à Alleur désormais. "Ce déplacement est à prendre très au sérieux, confie la coach, Fannie Vandesteene. Cette équipe possède pas mal de qualité et quelques individualités qu’il ne faudra laisser entrer dans le match. De notre côté, j’aimerais, pour une fois, assister à une prestation complète qui nous permettrait davantage de respirer, au lieu de courir après le score et de se mettre de la pression inutilement. Par ailleurs, on a besoin d’imposer notre tempo des deux côtés du terrain."