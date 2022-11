Lucien Dandoit sur les traces de son frère

Notamment pour sa seconde saison la catégorie des cadets, où il pourrait jouer les premiers rôles. Il a par exemple terminé cette saison 19e du DH Challenge Ekoï, le classement de régularité des jeunes coureurs wallons, mais surtout 5e au niveau des coureurs de première année. Il espère confirmer la saison prochaine ( "Il me reste encore beaucoup à apprendre", répète-t-il) et a aussi le regard tourné vers la catégorie des juniors. Laquelle propose de nombreux grands rendez-vous pour les jeunes grimpeurs, comme la Classique des Alpes, le Tour du Valrommey, la Philippe Gilbert et bien d’autres épreuves de renom. "Je n’avais pas su participer au Tour de l’Ain des Cadets en 2022. J’espère pouvoir découvrir cette course la saison prochaine", évoque-t-il.

En attendant de retrouver les compétitions sur la route, Lucien Dandoit enchaîne les cyclo-cross. Il vient de gagner à deux reprises à Sart-Dames-Avelines, après avoir terminé deuxième et troisième à Pontaury, chaque fois sur les manches du Stevens CX Challenge Cyclocross Namurois. "Sur le Challenge Henri Bensberg, qui est d’un niveau supérieur, je m’étais classé 11e à Orp-le-Grand. J’aime bien le cyclo-cross. C’est la première saison que j’en fais. Mais je ferai l’impasse ce week-end sur l’épreuve de Chimay, car je pars en voyage touristique", raconte le coureur qui vit à la fois à Hun et à Couthuin. "J’ai commencé le vélo en suivant les traces de la famille et notamment de mon frère Clément, avec qui je vais m’entraîner régulièrement", ajoute Lucien Dandoit, qui va rester fidèle la saison prochaine à l’équipe de Jean-Marie Maeck.