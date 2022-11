Antonin Laroche, Henri Henin et Grégoire Jacques étant blessés, les Cinaciens joueront à nouveau diminués ce week-end à Kain.

"C’est encore un gros déplacement en effectif réduit, on commence à avoir l’habitude. C’est bien de gagner contre les grosses écuries mais il faut qu’on assure aussi contre les équipes du milieu de classement. Nous sommes capables de gagner contre n’importe qui mais nous devons être plus réguliers, explique Antoine Malliar. Personnellement, je me sens plus libéré et plus confiant qu’à mon retour mais je ne suis pas encore à 100%."

Loyers – Esneux (s. 20 h 45)

Loyers accueillera Esneux, une équipe en pleine bourre, au complet et avec un nouvel entraîneur. Les joueurs se sont entraînés eux-mêmes cette semaine avant d’apprendre, ce jeudi soir, qu’ils seraient désormais coachés par Maxence Gilet. Moins d’une semaine après la démission de Julien Marnegrave, l’ex-entraîneur de Malonne, Namur, Belgrade, l’Olympic ou encore Andenne, son dernier club, a accepté le défi loyersois.

"Nous suivons les mêmes consignes qu’auparavant, le départ du coach nous a pris de court et nous ne doutions de rien, raconte Justin Vanoverschelde. Le match de samedi ne sera pas facile mais on a la capacité de le faire. Esneux tourne bien en ce moment et il faudra particulièrement se méfier de Tom Ventat". L’expérimenté nouveau coach des Rouches prendra l’équipe en main dès la semaine prochaine. Le club est par contre toujours à la recherche d’un directeur technique.

Waterloo – Andenne (s. 21 h)

Fortement diminués, ce sera difficile à Waterloo pour les Andennais. "La très mauvaise nouvelle est l’opération de Bastien, qui devrait être out pour la saison. Otte et Marée sont aussi sur la touche jusqu’à la fin du premier tour. C’est un peu moins grave pour Maxime Grégoire mais il ne jouera pas ce week-end, explique le coach Pierre-Philippe Baeken. La victoire contre Kain a remis du baume au cœur mais nous traversons une période très difficile. Waterloo est une grosse écurie et on sait que ça va être compliqué. Vivement la trêve ! En attendant, on doit garder la flamme et éviter les surblessures."