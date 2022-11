La belle sortie en famille des Lo Guasto

Ses deux filles, qui ont véritablement commencé à Chapelle, ont changé de club cette saison. "Lola est allée en Flandes, à Oudegem, puis à Leuven, avant de rejoindre Limal. Elle doit s’adapter à la différence de mentalité et elle a un peu de mal avec cela. Ayant entraîné des deux côtés de la frontière linguistique, je peux le comprendre, car la culture et la discipline ne sont pas les mêmes. En Flandres, arriver dix minutes avant un entraînement, c’est déjà être en retard. Zoé, elle, a évolué à Gembloux, avant de passer à Namur. Et à Charleroi en double affiliation. Elle s’entraîne donc tous les jours et, ce week-end, elle accompagnera les Carolos à Beveren samedi, puis jouera avec Namur dimanche. Pouvoir côtoyer des joueuses de Ligue A, c’est une chance et une belle expérience pour elle. Je lui ai dit d’en profiter, de prendre du plaisir, mais sans négliger ses études en ressources humaines."

Au jeu de la comparaison sportive, le papa distingue aisément ses deux protégées. "C’est vraiment l’opposé. Lola a une bonne vision et intelligence de jeu. C’est aussi une perfectionniste. Chez Zoé, par contre, tous les gestes du volley sont venus naturellement", souligne Enzo, qui éprouve plus de difficulté à émettre un pronostic pour dimanche. "Malheureusement, il n’y a pas de nul, comme en foot. J’espère surtout que ce ne sera pas un match à sens unique, parce qu’une des deux équipes ne serait pas dans un bon jour. Je souhaite que tout le monde prenne du plaisir. Moi, de toute façon, je rentrerai à la maison avec une victoire", sourit celui qui a mis un terme à sa longue et belle carrière de coach, vu son nouvel emploi de chauffeur poids lourd international. "Cela ne me manque pas. Je reste en contact avec le milieu, en allant voir mes filles le week-end. Et c’est chaque fois l’occasion de retrouver des gens que j’y ai côtoyés avec le plus grand plaisir."