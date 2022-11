Duel des extrêmes pour Loyers

Après le revers de la semaine passée contre Jupille (52-57), les Mosanes doivent continuer de l’avant et ne pas perdre la confiance. "La belle dynamique est là, souligne le coach des Sharks, Jordan Mouchart. Ce match, on doit le gagner avec un meilleur taux de réussite. Il faut aussi corriger les trous d’air que nous connaissons dans le 3e quart, car seulement 6 petits points marqués, ce n’est pas suffisant. Je me méfie de cette équipe bruxelloise. Nous sommes en effectif réduit avec les malades, les petits bobos ou les voyages professionnels. Et puis je pense que c’est une bête blessée. Avec quelques renforts du Royal 4, je me méfie du réveil."