"Je ne me fie pas au classement car les deux succès de Nivelles sont à domicile et c’est une salle où il n’est pas facile de jouer, explique Marc Mesureur. Au fil des semaines, nous retrouvons notre basket et c’est tout le groupe qui progresse tant individuellement que collectivement. Gagner à Nivelles nous permettrait de rester dans le haut du classement avant de devoir jouer les équipes du top. Nous aurons l’avantage de la taille, il faut en profiter et jouer avec nos forces."

Aubel – Profondeville (d. 16 h 30)

Tombeurs des leaders montois la semaine dernière (68-49), les Profondevillois n’auront pas la tâche facile ce dimanche. "Aubel, c’est l’expérience d’un plus haut niveau, des joueurs qui se connaissent très bien et un basket efficace, prévient le coach mosan Thomas Dustin. C’est aussi un sérieux candidat au top 4 et si nous voulons réussir un bon résultat là-bas, nous devrons faire preuve de la même envie que la semaine dernière, notamment en défense pour limiter un maximum nos adversaires. Je sais que nous sommes capables de gagner même si c’est un déplacement difficile où il faudra commettre très peu d’erreurs. Mais les gars sont bien, ils me l’ont démontré."