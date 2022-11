Malmenées lors du match aller contre Dudelange, surtout en première mi-temps, les Namuroises devront faire mieux ce mercredi soir sur le parquet des Luxembourgeoises. Wivine Defosset dresse la liste des nombreuses choses à améliorer par rapport au duel précédent entre les deux équipes: "Nous avons commis trop de pertes de balle et devrons donc limiter les bêtes erreurs. Il faudra aussi se montrer plus consistantes, et ce dans la durée. On doit défendre pendant 24 secondes et ne plus laisser de paniers faciles. Devant, nous n’avons pas réussi à amener assez de danger. On a joué collectivement que par séquences, on doit montrer plus de réalisme et mieux faire tourner la balle." Dudelange avait rapidement mené, avant de profiter d’une grosse période creuse de Namur au second quart-temps. À la pause, l’équipe belge n’avait marqué que 20 points, et était menée d’autant (20-40) ! Cette première mi-temps est un bel exemple des difficultés que rencontrent les Namuroises cette saison en coupe d’Europe, ne marquant que 54 points de moyenne. L’application offensive sera la clé du match retour face à une équipe qui encaisse beaucoup.

Si les Namuroises savent ce qui les attend, l’arrivée de l’ex-MVP du championnat finlandais, Zykera Rice, dans le noyau de Dudelange pourrait leur compliquer davantage la tâche. Fraîchement débarquée en provenance d’Israël, l’Américaine a planté 20 points et capté 5 rebonds dans la défaite de sa nouvelle équipe contre Benfica.

Continuer à y croire

Si elle veut accrocher une place qualificative dans ce groupe G, l’équipe belge devra donc trouver des solutions pour limiter l’impact de Rice et Winton, tout en se montrant plus entreprenante. Les Lisboètes, invaincues, semblant intouchables, il faut avoir la seconde place actuellement occupée par Fribourg en point de mire. Dernières avec trois défaites, Les Namuroises doivent absolument revenir du Luxembourg avec une victoire, pour revenir à hauteur de leurs adversaires du jour. Les joueuses sont bien conscientes des enjeux de la rencontre: "C’est le match le plus important de la campagne européenne. Il faut gagner, nous n’avons plus le choix ! Nous nous sommes préparées au mieux et le déplacement à Lummen a fait du bien, explique la jeune meneuse namuroise . Tout le monde a joué, ce qui a permis de reposer certaines. Les autres ont aussi saisi l’opportunité pour reprendre confiance. On a pu retrouver du rythme, on a bien travaillé notre jeu en transition et ça a apporté de la bonne humeur au groupe. C’est toutefois un autre niveau en coupe d’Europe. Tout est plus intense, plus physique, plus technique. C’est une expérience enrichissante qu’on veut prolonger le plus possible."