19 – 24, 6 – 23, 10 – 19, 17 – 23.

Dudelange : Etute 11, Geniets 6, Winton 16, Dittgen 4, Mossong 4, RIce 6, Mreches 5.

Namur : Asoro 3, Defosset 12, Hucorne 2, Saucin 2, Carpréaux 6, Dossou 6, Kjartansdottir 6, Rupnik 8, Vaughn 26, Wilson 18.

Les Namuroises, Marjorie Carpréaux en tête, commencent la rencontre le couteau entre les dents (6-14). Les Luxembourgeoises inscrivent trois paniers coup sur coup, avant de laisser filer les visiteuses à nouveau (12-22). Geniets relance ensuite son équipe derrière la ligne à 6,75m. Namur est à +5 au premier quart.

Outre Wilson et Rupnik à distance, les remplaçantes namuroises font le boulot, Namur mène de 15 points après autant de minutes (20-35).

Une période d’accalmie précède un trois-points de Kjartansdottir, avant que Rice ne lui réponde. Sur l’action suivante, c’est Defosset qui les imite. Namur s’envole et trois contre-attaques bien senties permettent à l’équipe belge de rentrer au vestiaire avec 22 points d’avance (25-47).

Les Namuroises sont bien dans leur partie, mettant du rythme tant en transition que sur jeu placé. En confiance devant, elles étouffent parfaitement les joueuses de Dudelange en défense. Les Luxembourgeoises n’ont shooté qu’à 22% durant ces vingt premières minutes, Namur ne montrant aucun signe de faiblesse.

Au retour des vestiaires, les deux équipes se montrent imprécises durant quelques minutes puis entament un mano à mano intense qui tourne à nouveau à l’avantage de Namur (33 à 59, 25e). Les Belges sont très physiques et récupèrent plusieurs possessions sur de bons gestes défensifs. Vaughn et Asoro continuent d’alimenter le marquoir pour donner plus de trente points d’avance aux Namuroises, avant que Rupnik n’écope d’une faute antisportive. Il ne reste plus que dix minutes à jouer et rien ne semble pouvoir empêcher Namur de gagner ce mercredi soir (35-66).

Le quatrième quart-temps n’est qu’une simple formalité pour les joueuses de José Araujo, qui ont toutes pu participer à la fête. Le coach portugais offre du temps de jeu à ses plus jeunes joueuses et elles le lui rendent bien, alourdissant encore le score de six unités. C’est sur un panier au buzzer de Defosset que l’équipe namuroise peut exploser de joie et fêter sa première victoire européenne cette saison.

Namur a rendu une belle copie tant offensivement que défensivement. D’une agressivité saine, les Namuroises ont rapidement pris le lead pour ne plus le lâcher. En face, Dudelange n’a jamais pu trouver de solutions offensives. À noter, la belle domination intérieure de Vaughn avec 26 points à plus de 70% au tir, assortis de 12 rebonds.