Il semble difficile de faire mieux en effet, mais je parle de ce qu’on a fait avec toute l’équipe, pas juste de mon prix à la cérémonie du Gant d’or. La fédé remet ce trophée à titre individuel mais je le vois comme une récompense collective. Si Acoz n’était pas venu me chercher, je n’en serais pas là. Mes coéquipiers, dont d’autres jeunes qui découvraient aussi l’élite comme Valentin Jacques et Marvyn Geuens, m’ont donné la confiance et l’aisance de jeu qui m’ont permis de faire cette belle saison.

Quels en ont été les grands moments pour vous ?

J’en retiens deux: le jour où nous avons appris notre qualif’ pour Bruxelles et, précisément, celui où nous avons foulé la Grand-Place, une première pour beaucoup d’entre nous.

Ce prix de meilleur jeune, l’aviez-vous senti venir ?

Pas du tout ! C’est quelque chose qui était carrément hors de ma tête en commençant la saison. Mon objectif, c’était de me montrer, de donner le maximum et de prouver qu’Acoz avait eu raison de faire confiance à des jeunes. Quand, à la fin du 1er tour, certains m’ont parlé des votes pour le Gant d’or, j’avais complètement zappé cela. Un premier verdict est tombé lorsque j’ai appris que je faisais partie des nominés pour la cérémonie à Nivelles. C’était la première fois que j’y étais convié. Être parmi les 5 meilleurs jeunes du pays était déjà un immense plaisir, mais me retrouver à la première place, tout à fait inattendu !

Et symbolique d’y être avec Acoz, là où tout a commencé ?

C’est vrai, c’est à Acoz que j’ai joué ma toute première année de balle. Cela faisait longtemps que je rêvais d’y revenir, et le retour a été bon.

En effet, la saison des Coquis se termine en feu d’artifice…

Une fin de saison en beauté parce qu’on a été dans la continuité du début à la fin, qu’on s’est qualifié pour la Grand-Place et qu’on a joué les play-off. On finit au top une saison qu’on préparait en visant le maintien. Et vu que les objectifs à plus long terme ont pour ainsi dire déjà été atteints, il faudra confirmer en 2023 !

À titre personnel, une autre récompense pourrait survenir en janvier, n’est-ce pas ?

Oui, j’ai été repris dans la présélection nationale pour jouer la coupe du monde au mois de mars en Espagne (NDLR: Gil y figure aux côtés d’autres Namurois comme Dochier, Nantel et les frères Cassart). On ne connaîtra la sélection finale qu’en janvier. J’ai déjà joué avec la Belgique à l’Euro des jeunes, mais jouer avec les adultes, ce serait une autre première pour moi…