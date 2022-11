« En jaune, en bleu, RC Namur », voilà le slogan du club de jogging le plus ancien de Namur. Le « Running Club Namur », est né en 1988. Depuis, il est passé de quelques membres à un peu plus de 150. Et si les couleurs du RC sont présentes dans toutes les courses, les athlètes sont tantôt sur les podiums, scratch ou par catégories, mais également dans le ventre mou du classement. « Si je devais le décrire, je dirai que c’est un club de jogging familial, où on allie le sport et l’amusement », commence Alain Antoine, sans doute un des membres les plus connus, qui a cédé la présidence à Bruno Nemann pour s’occuper de la trésorerie.