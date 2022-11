On a très mal commencé chacun des sets. Personne n’était en confiance et on s’est chaque fois retrouvé avec 8 ou 9 points dans la vue. On est revenu, en faisant jeu égal, mais c’était évidemment trop tard. Il y avait aussi une belle équipe en face, homogène, bien en place tactiquement, avec une bonne relation bloc-défense. Et un passeur, Julien Galerin, qui a évolué en N2.

Vous n’êtes apparemment pas épargnés par les blessures, depuis la reprise.

Non, en effet. Axel Marichal est out depuis quinze jours, pour une entorse. Notre passeur, Grégory Boussifet, s’est occasionné une déchirure au mollet pendant le match et est allé aux urgences dès la fin de celui-ci, alors que notre second distributeur avait reçu un coup à la cheville, sur l’avant-dernière balle, en réserve. C’était aussi le retour de Florian Degueldre, blessé en préparation. Quant à moi, je ne suis pas non plus à 100%. Après un souci au tendon d’Achille, c’est le genou droit, qui a compensé, qui m’embête.

Par points perdus, vous êtes toujours deuxièmes, derrière les Rochefortois. Quels objectifs vous étiez-vous donnés ?

Le top 3. Si on a l’opportunité de faire mieux, on sautera sur l’occasion, mais ce n’est pas notre but premier. Oui, on est allé s’imposer 0-3 à Beauraing, qui aligne aussi une belle formation, et dominé 3-0 Ohey, qu’on annonçait pourtant parmi les prétendants au sommet. Mais c’est difficile de faire des prédictions maintenant, d’autant que le nombre de matchs joués va de 7 à 4, en fonction des équipes. Nous, nous n’avons par exemple commencé notre championnat qu’à la mi-octobre.

En coupe Albert Daffe, auriez-vous pu franchir l’obstacle posé par les promotionnaires de Walhain C (2-3) ?

On a livré un bon match, même si je pense qu’on aurait pu faire mieux encore. Mais, pas de chance pour nous. Comme on était normalement bye au premier tour, sur base du tirage au sort, on nous a donné une Promotion, lorsqu’il a été décidé d’intégrer ces équipes à l’épreuve.

Tu as connu le niveau national, jusqu’en N1 avec Namur. Suis-tu encore ces compétitions de près ?

Je ne regarde plus trop, non. J’ai commencé en N3 à l’âge de 18 ans, avec Anhée, pour arrêter vers 33 ans. J’ai repris la saison passée, plus comme loisir, avec des amis. Mais après deux mois, j’ai été victime de cette lourde blessure au tendon d’Achille. J’ai recommencé cet été. Mais, avec mon vieux corps en frigolite, je le sens les lendemains (rires).

Chez les filles du club, l’équipe A, où joue ta compagne Christina Lampecco, semble partie vers le titre.

Avec l’équipe qu’elles ont, elles se doivent en effet de viser la montée. Ce sera plus difficile pour nous, c’est un fait. Car il y a quelques candidats qui m’ont impressionné.