Week-end parfait pour les Monteleone

"Tout se passait bien pour nous. Nous venions de nous créer quelques belles occasions et nous avions les choses en main, raconte Diego. Mais à 3 minutes de la mi-temps, un des nôtres fauche le gars de Beauraing qui partait seul au but. La rouge est logique et notre adversaire fait 0-1 sur le penalty." Au repos, le discours d’Olivier Cauz se voulait positif. "On savait qu’on pouvait faire quelque chose. À 0-1, le coach m’a envoyé à l’échauffement sauf que, juste après, nous égalisons. Olivier m’a dit qu’il allait attendre encore un peu avant de me faire rentrer. Puis, quelques minutes plus tard, Beauraing repasse devant sur corner. Là, le coach me rappelle et me dit que je vais monter pour qu’il y ait un 2e attaquant avec Mady Sprimont." La magie peut alors opérer. Au terme d’un une-deux entre Diego et Mady, ce dernier est fautivement stoppé par le portier beaurinois, qui verra rouge à son tour. "Dans l’action, j’ai marqué un but mais il a été annulé car l’arbitre avait déjà sifflé la faute, explique l’étudiant en mécatronique. Là, j’ai pris le ballon pour tirer le penalty. Comme je venais de marquer, je le sentais bien." C’est au fond, c’est 2-2, et c’est du dix contre dix. "Là, on a vu une autre équipe d’Évelette, on savait que les 3 points étaient pour nous. On poussait, on poussait. Et, sur corner, j’arrive à redresser le ballon, qui rentre dedans."

Les Oheytois avaient vu juste: les 3 points de la victoire étaient pour eux. Et devaient une fière chandelle à Diego Monteleone, véritable "revenant" sur la pelouse. "Je n’ai repris les entraînements que mardi dernier, confie celui qui disputait dimanche son 6e match de championnat. Cette année, c’est un peu une année noire pour moi, je n’ai que des galères. J’ai eu une déchirure à la cuisse qui m’a fait rater la fin de saison passée en P2. J’ai essayé de revenir pour le tour final, mais ça n’a duré qu’une mi-temps. La rechute m’a fait louper les 3 premiers matches de la saison en P1." Revenu contre Flavion où il a planté un… doublé, Diego s’est de nouveau blessé à Andenne. "Une double entorse de la cheville qui m’a valu un plâtre pendant une semaine. Avant dimanche, cela faisait un mois que je n’avais plus joué." Résultat des courses: une montée au jeu et un nouveau doublé. Plutôt pas mal comme ratio buts marqués/matches joués.

Mais il n’y a pas que Diego qui revient en force. Dans la famille Monteleone, le grand frère Matteo s’est aussi illustré durant le week-end. Après deux semaines sur le banc, le gardien de Ciney était de retour dans les cages de la RUW. "Et il a fait gagner un point à Ciney, notamment en sauvant un penalty. Je n’ai pas su aller le voir samedi contre Habay mais papa me tenait au courant de ce qu’il se passait là-bas. C’est clair que c’était un week-end extraordinaire pour les Monteleone !"