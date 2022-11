Saint-Denis: Les corridas ont la cote

+ Le classement des 3,5km

C’est un autre Jérémy, Wanet cette fois, qui se montre le plus efficace sur les 7 kilomètres. S’il semble en forme ces dernières semaines, il se montre gourmand en termes de compétitions en tous genres, que cela soit de la course à pied ou encore du tennis, discipline dans laquelle il semble tout aussi bon. Alors qu’elle porte la casquette de chronométreuse, Marie Bouziotis porte également celle de joggeuse. Elle s’empresse de boucler dare-dare le parcours ce qui lui permet de décrocher la victoire. "Je pars dans l’idée de profiter de ma course, sans montre, et aux sensations. Si je me retrouve troisième après le départ, je parviens à remonter petit à petit pour prendre la tête de course", commente-t-elle.

Et en parlant de "dard", voici le retour de Sébastien Mahia. Après presque trois mois sans victoire, et une blessure au talon, il revient sur le devant de la scène. "J’avais en tête d’aller chercher ma 401e victoire mais également de faire moins de 34 minutes. C’est chose faite", sourit Sébastien. De la route, du plat, des boucles, tout ce qu’adore Marie Heinrichs, qui l’emporte chez les femmes. "Partie calmement, sur les conseils de mon coach, j’accélère ensuite légèrement sous les encouragements des coéquipiers de la Fly et des habitants de ma commune pour l’emporter", clôture Marie.

