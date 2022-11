Objectif atteint pour Ciney

Dans le creux depuis trois semaines avec trois défaites consécutives, Ciney a pris un bon point face à Habay (1-1). Un résultat positif qui, espère l’entraîneur des Bleus David Maucq, va permettre de relancer la machine. « Durant la semaine, nous avons discuté et travaillé en décidant de changer un peu nos objectifs et d’opter pour une approche plus défensive. Même si les joueurs n’étaient pas trop chauds. Mais il fallait trouver un remède pour sortir de la spirale négative au plus vite, c’est ce que nous avons fait. »