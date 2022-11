Natoye vise plus que le maintien

Restant sur des succès probant face a Loyers et La Plante, les Belgradoises ont chuté ce dimanche dans leur déplacement au Condroz. Les filles de Dominique Mauroy sont battues 52-39 par des Natoyennes qui prennent goût à la victoire. « Malgré un effectif diminué par les absences de Jacques, Demoulin, Arts, Clabots et Gilson, les filles ont sorti une superbe prestation, se réjouit le coach natoyen, Amory Cleymans. Défensivement, elles ont répondu présentes tout en profitant du manque de réussite de Belgrade. Offensivement, on s’est bien trouvé. »