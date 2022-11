Le vrai visage boninnois, dans la souffrance

Dans le dur

En difficulté depuis sa défaite à Courcelles, Natoye semble avoir son niveau de confiance au plus bas. "Le basket est parfois une histoire de dynamique, rappelle le coach, Louis Crévits. Actuellement, nous sommes à la peine en termes d’assurance, mais nous sommes en revanche maîtres de la rigueur défensive à appliquer. Or, après un premier quart-temps mi-figue, mi-raisin, nous avons encaissé 2-3 paniers de suite et là, c’est comme si le monde s’écroulait. On a baissé la tête. Dans le final, on a enfin réagi mais c’est arrivé trop tardivement. De nos jours, à cause de notre manque de confiance et des blessures, nous sommes dans le dur. De plus, les cadres exploitent la moitié de leur potentiel. À nous de relever la tête le plus vite possible. Félicitations à Boninne qui a fait le match sérieux qu’il fallait, en rentrant les shoots au bon moment."