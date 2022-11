Le coach carolo satisfait du point

Au terme de ce beau match de football à l’issue épique, Xavier Robert, l’entraîneur de l’Olympic Charleroi, se montrait satisfait du point engrangé à Tessenderlo samedi soir : « On va oublier le scénario du match, avant de venir nous souhaitions trois points mais surtout ne pas perdre. C’était important de poursuivre notre série d’invincibilité surtout ici à Thes face à un concurrent direct. On va apprendre beaucoup de ce déplacement et nous restons sur sept matches sans défaites. On a failli les faire tomber mais voilà on ne l’a pas fait mais on n’a pas perdu et on tire des enseignements positifs de ce partage. »