Deuxième succès gembloutois sur le fil

"Je suis fier de mes gars, commente Lionel Dorange, mentor victorieux. Après la déception connue à l’issue de la défaite d’un point face à Eghezée, nous avions envie de prouver que nous pouvions faire quelque chose contre des équipes du top 4 ou top 5. Bien que nous ayons été derrière toute la rencontre, nous sommes restés concentrés. Ce deuxième succès fait du bien au moral et est positif pour notre volonté de nous maintenir en P2".

Du côté de Fernelmont, Olivier Rowet regrette le passage à vide offensif de son équipe dans les dernières minutes de la rencontre. "Nous avons mené d’une dizaine de points durant tout le match et, en fin de rencontre, nous ne parvenons plus à concrétiser nos shoots. Nous avons par ailleurs été embêtés par la zone de Gembloux. Bien que la défaite soit une déception collective, perdre d’un point n’est pas une catastrophe. À nous de travailler pour maintenir notre avance lors des prochaines rencontres, voire même l’accentuer".

P2B

Ohey s’impose à Andenne

Face à Temploux, Braibant s’est imposé 67-52 grâce à une très bonne première période clôturée sur la marque de 30-15. "Après avoir livré une très belle prestation avant la pause, confie le coach braibantois Grégory Lemaire, nous avons bien géré les échanges en seconde période. Si j’appréhendais un peu ce match, je suis très satisfait de notre travail défensif. Les résultats du week-end voient un trio se dégager, Belgrade, Rochefort et Braibant".

Pour sa part Ohey s’est imposé à Andenne (58-69).

"Ce succès est notamment dû à un excellent travail défensif ? explique le mentor oheytois Olivier Hennart. J’ai retrouvé une équipe d’Ohey combative où tous les joueurs ont apporté leur pierre à l’édifice. Cette victoire, on la doit également à un très bon deuxième quart et d’ajouter J’attends la même intensité la semaine prochaine contre Rochefort. Le point négatif, c’est l’arrêt de la compétition pour mon meneur Corentin Masson".

"Si on a assisté à un match très ouvert indique le coach des Oursons, Yannick Roncali, on est tombé sur une équipe d’Ohey très bien organisée avec en plus beaucoup de réussite dans les shoots. Même si on s’est bien repris après la pause, nos efforts n’ont pas été suffisants pour pouvoir revenir au score".

De son côté, Eghezée s’est imposé de justesse (57-60) à Natoye, un concurrent direct au classement.