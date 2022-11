Delplank: « Notre force, c’est le groupe »

Bastien Delplank a, lui, pu fêter sa première titularisation . "Je suis content d’avoir pu rejouer. Je devais tenir le flanc droit, mais sans trop l’ouvrir. J’ai connu une préparation difficile. Le coach m’a aussi demandé de travailler plus, défensivement. Ce que j’ai fait. À moi de me battre pour montrer ce que je peux apporter", racontait "Baba", à l’origine des superbes combinaisons courtes amenant le but d’ouverture. "Une belle action collective, en effet. Comme au Bayern ! Tout était parfait, sur cette phase. Je reste par contre un peu sur ma faim, vu le déroulement du match. Car, après une bonne première demi-heure, on a été mis en difficulté. Mais notre force, c’est le groupe et la saine concurrence qui y règne. On l’a vu ce week-end, avec Adel qui a fait la différence. Si on veut réussir une très bonne saison, c’est par là que ça passera."

« Complètement frustrant »

Du côté fagnard, c’est le sentiment de ne pas avoir été justement récompensé de son travail qui dominait. "Oui, c’est complètement frustrant, lâchait le capitaine, Thibaud Hallaert. Après le changement d’entraîneur, mais aussi pour notre ego, on voulait se montrer sous un jour positif. On devait jouer, non pas à 75% mais à 200%, et on l’a fait. Au début, on a certes eu du mal à se mettre dedans. Mais ensuite, on a à la limite fait jeu égal. Et je pense qu’en première armure, on s’est créé autant d’occasions qu’eux. On n’aurait pas dit que c’était l’avant-dernier face au deuxième du classement."

Le dernier quart d’heure s’est néanmoins avéré celui de trop, pour les "Bleus". "On a un peu craqué à la fin. On a pris un but sur une inattention, à la suite d’un remplacement. On était tous à l’arrêt et Onhaye a bien joué le coup. On a encore essayé de tout donner pour revenir, mais on était un peu “carbo”, moi le premier. L’adversaire a fait de bons changements, en amenant de la vivacité devant. Ça fait mal, car on est encore une fois mal payés. Mais c’est aussi encourageant. On doit continuer sur cette base."