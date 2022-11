Clean sheets (P1-P2): Antoine Lesire garde la main avec Bossière

Dans ce classement P1 et P2 confondues, c’est du côté de l’Union Dinantaise (première provinciale) que l’on retrouve le deuxième gardien le plus imprenable cette saison. Cyril Delaite en est lui à 6 clean sheets avec les joueurs du Charreau de Neffe. Mais le keeper, qui défend aussi les cages du Better Foot Dinant au football en salle, présente le même bilan statistique qu’Antoine Lesire puisque, n’ayant pas disputé le match à Nismes, Cyril n’a joué "que" 12 rencontres de championnat. Soit tout pile 1 match sur 2 sans encaisser de goal.

Ce sont les gardiens de Loyers (P1), Profondeville (P2A), Anhée et Gedinne (P2B) qui s’installent en troisième position: Thibault Salmon, Quentin Guillaume, Julien Galand et Augustin Mathieu comptabilisent 5 clean sheets depuis le début de la campagne.

Voici le classement complet des clean sheets en P1 et P2 namuroises:

7 clean sheets

Antoine Lesire (Bossière-Gembloux, P2A)

6 clean sheets

Cyril Delaite (Union Dinantaise, P1)

5 clean sheets

Julien Galand (Anhée, P2B), Quentin Guillaume (Profondeville, P2A), Augustin Mathieu (Gedinne, P2B), Thibault Salmon (Loyers, P1)

4 clean sheets

Florent Gillet (Arquet, P1), Benoît Thiry (Pesche, P2B)

3 clean sheets

Bastien Bartholomé (Schaltin, P2B), Antoine Compère (Jambes, P2A), Justin Delobbe (Beauraing, P1), Maxence Lievens (Rhisnes, P2A), Robin Minet (Condrusien, P1), Nicola Montoya-Molina (Naninne, P2A), Aurélien Pierre (Petit-Waret, P2A), Xavier Raeymackers (Ligny, P2A), Pierre Van Stechelman (Surice, P2B)

2 clean sheets

Loris Barbier (Rochefort B, P2B), Adriano Corvo (FCO Namur, P2A), Matteo Cousin (Pondrôme, P2B), Sébastien De Molder (Grand-Leez B, P2A), Quentin Depaye (Havelange, P2B), Lucas Fuschetto (Tarcienne, P2B), Diego Genard (Malonne, P2A), Jules Ould Khali (Assesse, P2B), Geoffrey Nicolas (Petigny-Frasnes, P2B), Quentin Ripet (Éghezée, P2A), Christofer Saucez (Bioul, P2B), Kerim Unver (Flavion-Morialmé, P1), Thomas Vandenkerckhove (Fernelmont-Hemptinne, P1),

1 clean sheet

Kevin Charlier (Petigny-Frasnes, P2B), Marco Di Primo et Boris Remacle (Lustin, P2A), Guy Ebolo (Havelange, P2B), Gabin Gauchet (Chevetogne, P1), Thibaut Gerard et Maxime Sobry (Wépion, P2A), Théo Goderniaux (Rhisnes, P2A), Valentin Jacquet (Biesme, P1), Yann Luyten (Andenne, P1), Maxence Maes (Malonne, P2A), Bastien Matriche (Spy, P1), Thomas Niels (Onhaye B, P2B), Mirco Perrotta (Tarcienne, P2B), Maxime Pignolet (Meux B, P1), Jean-Luc Ravignat (FCO Namur, P2A), Marvin Rome (Schaltin, P2B), Jérôme Rousseau et Quentin Sauvage (Nismes, P1), Noa Vandenhaute (Naninne, P2A)