Classement des buteurs de P2: Encore des doublés pour Nama et Wauthy en série B

En série B, le leader provisoire, Cédric Magis (Pondrôme, +1), maintient son avance de 4 goals sur ses plus proches poursuivants, qui sont désormais Daniel Patrick Nama (Anhée) et Jérémy Wauthy (Rochefort B), tous les deux auteurs d’un doublé dimanche après-midi. Maxime Pisvin (Gedinne), qui n’a pas marqué ce week-end face à Surice, occupe la troisième marche du podium (12 buts).

Respectivement avec Wépion (P2A) et Flavion-Morialmé B (P2B), Tom Huygen-Thomas et Antoine Gilsoul sont les autres doubles buteurs du week-end.

Voici les meilleurs buteurs de P2 après la treizième journée de championnat:

P2A

11 buts

Herbiniat (FCO Namur), Gilsoul (Rhisnes), De Groote (Sauvenière)

10 buts

Laurent (Bossière-Gembloux)

9 buts

Marion (Wépion)

8 buts

Guede (Bossière-Gembloux), Poskin (Éghezée)

7 buts

B. Adam et Leruth (Ligny), Deheneffe (Malonne), Hannecart (Naninne), Reins (Rhisnes)

6 buts

Gourmet (Aische B), Baugniet (Naninne), Duchêne (Petit-Waret), Huygen-Thomas (Wépion)

5 buts

Gillard (Aische B), Rossini (FCO Namur), Leocata (Lustin), Doupagne (Petit-Waret), Dehaye (Rhisnes), S. Guenegand (Wépion)

4 buts

Bernard, Lultz et Sabbe (Bossière-Gembloux), Camara, Fall et Lajili (Jambes), Paris (Ligny), Notte (Lustin), Craps (Malonne), Joine (Rhisnes), Harrad (Wépion)

3 buts

Van Achter (Éghezée), El Kouchaii (FCO Namur), Beguin, Genard et Longin (Grand-Leez B), Salihu (Jambes), Belic, Caplier et Sebaihi (JS Tamines B), Charpentier, Hennau et Mascaux (Ligny), Bottaro et Gondry (Malonne), Baume et Vermeren (Naninne), Miler (Wépion)

2 buts

Quandt et Tallier (Bossière-Gembloux), Gys et Perez Avial (Éghezée), Corvo et Ibrahimi (FCO Namur), Barry et Depireux (Grand-Leez B), Sainthuile (Jambes), Mirabella (JS Tamines B), Diz Villanueva et Tonneau (Lustin), Dupuis, Hennaux et Jonet (Malonne), Mary, Pinchart et Rigaux (Naninne), A. Blavier et Delitte (Petit-Waret), Bodart, Demeuse, Folens, Militello et Van Vlemmeren (Profondeville), G. Allard, Ancion et Tallier (Rhisnes), Bower, François et Guillaume (Sauvenière)

P2B

17 buts

Magis (Pondrôme)

13 buts

Patrick Nama (Anhée), Wauthy (Rochefort B)

12 buts

Pisvin (Gedinne)

11 buts

Quevrin (Gesves), Baudaux (Pesche), Collin (Rochefort B)

9 buts

Hassani (Gedinne)

8 buts

Koné (Havelange), Bridoux (Schaltin)

7 buts

Descarpentries (Bioul), Deghorain (Tarcienne)

6 buts

Brouir (Assesse), Helson (Bioul), Ar. Bodart (Onhaye B), Zamperetti (Petigny-Frasnes), Fadeux (Pondrôme), Collinet et Servais (Surice), Nkoue (Tarcienne)

5 buts

A. Dubucq (Anhée), Huet et Labar (Assesse), A. Delcourt (Bioul), Giglio, Maistriaux et Poupaert (Petigny-Frasnes), Marchal (Pondrôme)

4 buts

Becheker (Flavion-Morialmé B), Demarcin (Gesves), Gigot (Pesche), Antoine et Rochette (Pondrôme), Piérard (Rochefort B), Sacré (Surice), Alessandro (Tarcienne)

3 buts

De Maglie et Martin (Anhée), Dunesme et Lincé (Bioul), Latini et Leroy (Flavion-Morialmé B), Catoul et A. Sohy (Gedinne), Van Crombruggen (Havelange), Steeno (Onhaye B), Durieux (Pesche), Ezzeroual et Wanschoor (Petigny-Frasnes), Baudoin (Pondrôme), Mahin (Rochefort B), Guilleaume et Mullens (Schaltin), Dumont (Surice)

2 buts

V. Dubois, Y. Dubucq, Frérotte et Hosselet (Anhée), Blasutto et Motte (Assesse), Jadoul (Bioul), Gilsoul et G. Hardy (Flavion-Morialmé B), T. Collard et M. Sohy (Gedinne), Julien, Nguea Edimo et Nicolas (Gesves), Nzadi (Molignée), Au. Bodart, Bouterbiat, Plaquette et Tasiaux (Onhaye B), Gjorgjijevski (Petigny-Frasnes), Duriau (Pondrôme), M. Brilot et Kamba (Rochefort B), Lecoyer et Magotteaux (Surice)