Un rendez-vous immanquable

Et parmi les habitués, il y a Florian Howet. L’athlète de l’Arch, qui est en pleine saison de cross-country, tient à participer à cette épreuve, sur la petite distance de 6 kilomètres, puisqu’elle se déroule dans le village où il a passé toute sa jeunesse. Depuis la disparition de son ami Corentin Nicolas, il y a quatre ans, il met un point d’honneur à franchir la ligne à la première position. "Chaque année, j’y vais pour gagner. Ayant le cross de Givet deux jours plus tard, je décide partir calmement et d’accélérer pour faire le trou après un gros kilomètre de course. Je gagne finalement assez facilement cette course qui a une valeur sentimentale", raconte Florian. Antoine Havenne termine avec une quinzaine de secondes de retard sur Florian, et devant le triathlète du Triathlon Beauraing, Sindbad Léonard. Le podium des dames se joue en dix-sept secondes à peine. Valérie Grégoire s’impose devant Aglaé Laloux et Léano Dogot.

Égarement et retour en tête

Il ne faut que deux bornes à Maxime Demars, le boucher de Bertrix, pour tuer la course et s’imposer sur le 14 kilomètres. "Il y a pas mal de monde au départ. Je décide de partir au petit trot avant de prendre la poudre d’escampette et délaisser mes concurrents. Le tracé est assez roulant et les écarts restent figés", précise Maxime qui termine avec un peu moins d’une minute d’avance sur Renaud Pierret et Benjamin Balbeur. Chez les dames, les sensations sont bonnes pour Charline D’Orchymont. La traileuse, malgré une petite erreur de parcours, parvient à terminer avant ses concurrentes les plus rapides, Nathalie Denis et Alizée Fourquet. "Partie dans le groupe de tête, en espérant pouvoir tenir le rythme jusqu’à la fin vu le départ rapide, je m’égare ensuite au moment de la bifurcation. Le temps de faire demi-tour, je me rends compte que celles qui finissent finalement 2e et 3e sont devant moi. Je profite d’une belle descente pour relancer et reprendre la tête de la course à un peu plus d’un kilomètre de l’arrivée", ajoute Charline.

