Adrien Jacob, adjoint de Dilu à Chevetogne

"On s’est arrangé ce week-end avec Régis. Quand j’ai vu qu’il reprenait le poste de T1 à Chevetogne, je lui ai proposé mes services et le comité l’a accepté, précise Adrien qui retrouve sur le banc chevetognard un de ses grands amis. Nous nous connaissons depuis que nous sommes gamins. On est de la même génération et on se rencontrait au moins deux fois par an quand on était chez les jeunes et que Régis jouait à Ciney et moi à Leignon." Plus récemment, les deux hommes se sont retrouvés sur le terrain, mais cette fois dans le même camp, avec les vétérans de Leignon. "Je me suis blessé en mars et j’ai arrêté de jouer, relate le futur T2 qui prendra part à son premier entraînement ce mardi soir. Mais j’avais envie de retrouver l’ambiance du football et je suis content de pouvoir travailler avec Régis et à Chevetogne, un club que je connais bien puisque j’habite Chapois. "