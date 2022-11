Arbitre: Michelin.

Cartes jaunes: Collard, Sacré K, Sacré S, Carpiaux.

FERNELMONT: Vandenkerkhove, Carpiaux, Poncin, Preudhomme (47e Guidon), Pirson S (85e Pirson G), Sacré S (80e Kulkens), Lorent, Leblanc, Wauquaire, Collard, Sacré K. (65e Calvi).

LOYERS: Salmon, Crevits, Dandoy, De Fraipont (62e Richir), De Geest, Boutgmi (70e Mandil), Tadjenant (59e Collard), Devroye, Mathy (76e Rushidi) Colard, Mauleon.

La première mi-temps est à mettre à l’actif des visiteurs qui sont plus précis techniquement mais qui se retrouvent face à un bon bloc défensif et n’arrivent donc pas à concrétiser leurs actions. Vandenkerkhove, quant à lui, est en pleine forme et à l’aise dans son petit rectangle. Il dévie d’une superbe détente un tir parti des pieds de Mathy qui file droit vers la lucarne. S’ensuit un coup de coin et un but annulé pour une faute sur le gardien.

Les Fernelmontois ne sont pas en reste mais leurs actions restent infructueuses. En fin de première mi-temps, Vandenkerkhove, encore lui, tacle proprement hors de son domaine, Boutgmi parti seul pour aller marquer.

Dès la deuxième mi-temps, les Hesbignons trouvent enfin leurs marques et se montrent un peu plus dangereux. De l’avis de Damien Crevits: "On était dans l’impact mais on n’a pas trouvé la clé. L’important est que nous restons invaincus."

Benjamin Joine, quant à lui, explique: "On s’est cherchés dès le début et même si Loyers était plus fort techniquement, on a un super bloc qui fait le travail dans les deux sens. Maintenant ne galvaudons pas ce point durement gagné dans les prochaines rencontres."

Jean-François Beguin avoue: "Finalement, c’est un bon nul. Mes joueurs ont tout essayé mais Fernelmont était bien en place."