Arbitre: Godefroid.

Cartes jaunes: Sprimont, Dasty, Boujabout, Vanderveeren.

Cartes rouges: Dethinne (43e), Delobbe (72e).

Buts: Fallon (0-1, 44e), Ntwali (1-1, 61e), Diskeuve (1-2, 68e), Monteleone (2-2, 73e et 3-2, 82e).

EVELETTE: Ponlot, Hadim, Baudouin (67e Monteleone), Yusufi (92e Cherif), Horion (83e Boujabout), Dethinne, Sprimont, Vanderveeren, Ntwali, Melery, Perilleux.

BEAURAING: Delobbe, Robert, Bachelard, De Becker L., Cordioli, Ansiaux (59e De Becker T.), Auspert, Diskeuve, Fallon, Dasty N. (59e Dasty M.), Dardenne.

Les deux équipes se doivent de prendre les trois points: Evelette pour tenter de sortir de la zone rouge, Beauraing pour ne pas s’y retrouver. La première période est à mettre à l’actif des "Jaunes". Mais, suite à un penalty et à l’exclusion de Dethinne, ils sont menés juste avant le retour aux vestiaires. Ntwali remet les pendules à l’heure suite à une belle action individuelle. Diskeuve décoche alors un tir qui permet aux "Bleus" de mener à nouveau. Le coach évelettois prend alors la décision de faire monter Monteleone. "Nous étions bien en place en première période, mais le coup du sort veut que l’on se retrouve à dix et qu’on encaisse un penalty, reconnaît Olivier Cauz. Mais nous sommes restés unis et, aujourd’hui, Beauraing nous a offert la victoire."

En effet, le numéro 10 était accroché par le gardien dans le rectangle et se faisait justice lui-même. Quelques minutes plus tard, il plantait une tête et permettait ainsi d’offrir la victoire à son équipe.

"On est sûr du velours à la 44e, évoquait Christian Léonard. Puis, un manque d’envie et des erreurs individuelles nous ont mis en danger. Evelette en a voulu plus que nous. Je suis déçu. Cela va être compliqué jusqu’au bout."