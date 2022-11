Sauvenière 1 – Profondeville 1

En lutte pour leur maintien, les Wawas ont arraché un bon point face à des Mosans qui, après avoir occupé les premières places, reculent dans le ventre mou. Bodart trouvait la faille à l’approche du repos (0-1). Les visités avaient le mérite d’y croire et arrachaient le partage grâce à François.

Rhisnes 1 – Jambes 2

Les Rhisnos viraient en tête au repos, sur un coup franc de Pairoux. Hajba et Ismaili montaient au jeu au repos, Les Jambois affichaient un autre visage. Fall égalisait dès la reprise. À un quart d’heure du terme, Lajili offrait trois points très précieux aux siens.

Malonne 2 – FCO Namur 2

Deheneffe ponctuait l’excellente entame de match visitée. L’inévitable Herbiniat égalisait à l’approche du repos. En début de seconde période, J. Corvo envoyait une frappe dans la lucarne (1-2). Dans les dernières minutes, Seutin préservait le brevet d’invincibilité malonnois à domicile.

"Nous avons manqué de gnac en première période", regrettait le coach visité, Nicolas Gérondal.

Eghezée 1 – Grand-Leez B 0

Grâce à la rose de Gys, les Hesbignons ont retrouvé la victoire, face à des Gembloutois qui ont manqué l’égalisation en fin de première période. "Un match avec beaucoup d’engagement. Les gens qui ont payé n’en ont pas eu pour leur argent", précisait le T1 visité, Guillaume Gautier.

Wépion 2 – Petit-Waret 2

Au repos, Huygen-Thomas avait trouvé par deux fois la faille. Mais les Biwacks ne baissaient pas les bras et arrachaient le partage sur deux corners, grâce à Robert et à un autogoal du double buteur visité, qui déviait dans son but un ballon repoussé par le piquet.

Bossière 2 – Lustin 0

Les Unionistes ont marqué à des moments psychologiques importants, via Laurent et Namèche. "Nous avons fait le travail face à un bloc très bas", se réjouissait le T1 visité, Michaël Noël.

Ligny 3 – Naninne 2

Rigaux faisait 0-1 au quart d’heure. Charpentier égalisait sur coup franc. Menés via un but de Baugniet, les Grognards renversaient la vapeur via B. Adam et un autogoal.