Arbitre: Desimpele.

Cartes jaunes: Granville, Murrone.

Buts: Guerri (1-0, 6e), Belhamri (1-1, 67e), Bouterbiat (2-1, 77e et 3-1, 90e).

ONHAYE: De Viendt, Leclef, Granville, Defresne, Lizin (64e Poncelet), Gall, Fastrez, Gilain, Delplank (67e Bouterbiat), Guerri (91e Teklak), Guiot (81e Kembi).

COUVIN-MARIEMBOURG: Eugène, Delpire, Hallaert, Murrone, Galante, Gillis, Wackers, N. Deppe (76e Lebrun), Duchêne, Davrichov (60e Perot), Belhamri (68e Q. Deppe).

Onhaye n’a pas sorti sa partition la plus régulière de la saison, mais a pu compter sur la détermination de ses éléments moins utilisés jusqu’ici, pour surmonter les difficultés posées par les Couvinois et goûter à une précieuse victoire. "Il y a toujours des déçus, mais il y a aussi des périodes où l’équipe doit être changée et c’est là qu’ils doivent se montrer, en affichant de l’entrain et de l’envie. Bastien Delplank et Adel avaient signé un bon match en réserve et ont répondu présent ce soir", soulignait Lionel Brouwaeys, qui titularisa le premier sur le côté droit, alors que Guiot, soutenu de près par Gilain, occupait la position de pointe. Via son jeu de tête, "Greg" fournissait les premières tentatives cadrées de son équipe. Mais entre-temps, c’est un superbe mouvement collectif, l’impliquant avec Gilain, qui offrait l’ouverture du score à l’ex-Fagnard Guerri. Une reprise de volée de Leclef confirmait la très bonne entame des visités, qui coupaient ensuite les gaz. Couvin n’en demandait pas tant pour s’emparer de la possession, avec Nicolas Deppe à la manœuvre et un duo Davrichov-Duchêne très actif sur les flancs. Mis en confiance, les visiteurs se mettaient à venir inquiéter De Vriendt, mais Deppe ou Belhamri ne cadraient pas leurs essais. "Après notre bonne entrée en matière, on a surjoué et concédé quelques pertes de balle faciles. Cela a procuré un regain d’énergie à Couvin. Mais cela aurait déjà pu être 0-3 à la mi-temps. J’ai modifié notre schéma durant la pause, pour refermer les flancs", relevait le coach walhérois.

Couvin n’en restait pas moins le plus entreprenant et égalisait méritoirement sur une longue passe vers Belhamri, qui trompait Granville en un contre un, puis De Vriendt d’une belle frappe imparable. Le doute s’installait parmi les supporters onhaytois, qui voyaient avec soulagement N. Deppe envoyer au-dessus une balle remisée plein axe. C’est alors que Bouterbiat, à la réception d’un centre de Guiot, s’ouvrait un angle suffisant pour placer une demi-volée victorieuse. Le coup était trop dur pour les visiteurs. Et, si Kembi, mis sur orbite par Delplank, n’en profitait pas, Bouterbiat remettait le couvert, suite à un long service de Granville. "On peut s’estimer mal payés, se désolait l’ex-Walhérois Guela Davrichov. Et honnêtement, c’est comme cela chaque semaine. Cela ne veut pas tourner pour nous, c’est une spirale négative très dure à vivre. Mais oui, il y a aussi du positif à retirer de notre prestation."

"J'ai marqué des points"

Absent de la sélection walhéroise depuis le déplacement à Monceau, début octobre, Adel Bouterbiat savourait, à sa juste mesure, son entrée au jeu déterminante. «Cela fait vraiment du bien. Je savais que, si je bénéficiais de temps de jeu, je devais en profiter pour prouver que je mérite ma place. Je pense l’avoir fait. J’ai montré qu’on pouvait compter sur moi», déclarait le numéro 9 de l’Agauche, qui n’avait plus fait trembler les filets en première depuis son penalty victorieux contre Herstal, au cœur de la défunte saison. «Je ne cache pas que cela a été dur, moralement, ces trois ou quatre dernières semaines. Je suis monté avec un esprit revanchard. Mais je n’ai jamais lâché, que ce soit avec les réserves ou la P2. Cela m’a permis de prendre du temps de jeu. Et j’étais là à tous les entraînements, avec une attitude correcte. Mais ce soir, c’est tout le banc qui a participé à la victoire, à l’image aussi de JB Kembi. On a fait ce qu’il fallait. Évidemment, j’espère pouvoir continuer. On verra, match après match. J’ai en tout cas marqué des points.»

"Très fier de l'équipe"

Fabrice Lebrun est sorti de son premier match à la tête des Fagnards avec des motifs de satisfaction. «J’attendais surtout une réaction de mes joueurs sur le terrain, en misant sur leur ego, et elle est venue. Je suis très fier de l’équipe. Elle a proposé du jeu, du pressing, de la gnac, de l’envie d’aller chercher quelque chose. Le groupe a pris conscience de ses qualités. En ce sens, je peux dire que la mission est réussie», confiait le coach couvinois, qui se montra très positif dans ses interventions, tout au long du match. «Évidemment, le résultat n’est pas là, principalement à cause de petits détails. Mais, si on continue d’afficher des prestations comme celle-ci, on ira chercher des points. On s’est quand même créé plusieurs occasions. Et à la mi-temps, on pouvait se dire qu’il y avait de la place pour ramener quelque chose d’Onhaye. On a d’ailleurs égalisé, avant de se faire avoir sur une phase. C’est une déception, mais on doit s’appuyer sur ces bonnes bases, pour la suite de notre saison. Et on aura besoin de tout le monde, parmi les vingt et un joueurs du noyau. Je ne peux d’ailleurs pas en retirer un seul du lot ce soir.»