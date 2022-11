Profondeville fait tomber les leaders

PROFONDEVILLE: Herquin 10 (2x3), Degey 9, Gruslin 10, Delvaux 10 (3x3), Garot 12 (2x3), Tillieux 3 (1x3), Despeghel 2, Guns 10, Balon-Perin 2.

"C’est l’attitude qu’il faut revoir", commentait Thomas Dustin après la défaite face à Gembloux. Message bien reçu puisque les Profondevillois ont infligé leur première défaite à une équipe de Mons pourtant au complet. Et de bien belle manière avec 21 points encaissés dans le premier quart-temps (14-21) pour seulement 28 sur l’ensemble des 30 dernières minutes. Outre la prestation défensive, le collectif offensif fut également à la fête avec pas moins de six joueurs à 10 points ou plus. "Dans l’attitude c’est sans nul doute notre match de référence", se réjouissait le coach. Belle réaction après deux défaites.

Gembloux 89 – Liège 66

25-20, 20-14, 23-16, 21-16.

GEMBLOUX: Ponsard 8 (2x3), Reconnu 17 (3x3), Carretta 8, Vandewalle 9, D.Marchal 7 (1x3), Y. Marchal 8, Robin, Deblire 20 (1x3), Seki-Kandi 8, Lox 4, Mestrez

De retour sur le podium après son succès à Profondeville, Gembloux prend le match à son compte dès les premières minutes et sa domination dans le jeu intérieur par Reconnu et Deblire lui permet de mener 25-20 à la 10e. Collectivement les Couteliers sont en place et l’écart grimpe à 11 unités en vue du repos: 45-34.

Dominant dans le jeu intérieur, Gembloux continue de dicter sa loi avec en plus une défense qui ne montre que très peu de faiblesses au point que l’écart ne cesse de grimper: 68-50 à la demi-heure. Les Gembloutois n’ont alors plus qu’à contrôler les dix dernières minutes: 89-66.