Arbitre: Demaret.

Cartes jaunes: Nowakowski, Mota ; L.Fromont, Auteqyuitte, Sustendal.

Carte rouge: Aghyal (61e, 2 c.j.).

Buts: Rigo (1-0, 21e et 2-0, 90e).

ANDENNE: Luyten, Aghyal, Es-Shimi, Vanhorick, Rigo, Mamona, Nowakowski (85e Dujardin), Beaujean, Mota (63e Stavaux), Corra, Falise (78e Bongiovanni).

SPY: Matriche, Jorand, Verstraete, L. Fromont (79e Barry), F. Fromont, Autequitte, Legros (46e Delvigne), Lengelé, Hody, N. Boujabout, Sustendal.

Les "Spirous" savaient à quoi s’attendre avec l’avènement de Benjamin Falise à la tête des "Oursons", nantis de deux nouveaux joueurs, Raymond Falise, le frère du T.1, et Jawad Aghyal. Le choc psychologique pouvait jouer. Les visiteurs se montraient rapidement dangereux par Fromont dès la 8e. La réplique andennaise venait de Falise, dont la reprise de la tête frappait la latte. À la 21e, sur coup franc à la limite du rectangle, Rigo fusillait Matriche. Les hommes d’Eddy Broos se heurtaient à un bloc.

À la reprise, les Jemeppois prenaient d’assaut la ligne arrière mosane et le jeu devenait fort physique. M. Demaret, qui a bien tenu les 22 acteurs, devait expulser Aghyal à la 61e. Les "Spirous" tentaient d’en profiter, mais les "Rouge et Noir", en vert pour l’occasion, serraient les rangs. L. Fromont, sur le gardien, ou Lengelé, sur le poteau, étaient près de réussir. En contre, Rigo ruinait les derniers espoirs visiteurs. "Notre grosse envie et le respect strict des consignes ont été des atouts décisifs, se réjouissait Benjamin Falise. La mentalité était bien présente. Spy a un beau noyau, un des trois meilleurs que j’ai vus jusqu’à présent."

Ce qui relève encore le succès andennais. "Il y a des jours où rien ne veut entrer", regrettait pour sa part Eddy Broos.