Natoye prend la tête

Naninne B 2 - Ohey B 1

La partie démarre sur les chapeaux de roue. Au but du visité Nganga répond Simon. Le rythme baisse, mais Nganga met les siens aux commandes peu avant le repos. Le même Nganga loupe ensuite un penalty. Les Standardmen poussent, sans pouvoir égaliser.

Bonneville 2 - Boninne 3

Les Andennais ont été surpris par d’étonnants Boninnois. "La réussite nous tourne le dos. Malgré des occasions, latte et poteau se sont mis sur notre chemin", déplorait le T.2, Grégory Licour. La première période se conclut sur un score vierge. Dès la reprise, Heynen et Roosen trouvaient la faille (0-2). Le sursaut visité se matérialisait par une égalisation signée Oger et Licour. Le penalty réussi par El Khoury suffisait pour faire perdre aux "Orangés" leur statut de leader.

Yvoir 1 - Fernelmont B 1

Chaque formation a eu une mi-temps à son actif, période durant laquelle le marquoir n’a été actionné qu’une seule fois de chaque côté. À la 27e, Jambes mettait les visités devant. Les Hesbignons tentaient de revenir après le café et y parvenaient sur un penalty réussi par Campine à la 80e.

Schaltin B 1 – Andoy 1

Macors avait installé les "Mauves" en tête à la 31e. Les Sang et Or insistaient à la reprise et Emrullahu rétablissait la parité à la 52e. Les visiteurs se montraient encore dangereux, avant que les "Mauves" ne contrôlent la fin de match. Beau duel entre deux formations proposant du beau jeu et très fair-play.

Taviers B 0 - Leuze B 1

Le derby hesbignon est resté très serré durant longtemps, avant que Nejjar n’inscrive le seul but de la rencontre, à la 76e. Trois points qui font du bien au moral des hommes d’Hugues Cartiaux.

Namêche B 0 - Natoye 8

Les hommes de David Brasselet n’ont pas manqué l’occasion de prendre les rênes du classement, en s’imposant nettement face à de faibles "Carriers". Deux penaltys avaient creusé l’écart à la pause, tous les deux réussis par Denys. Simon et Denys (2), Condé et Ronval aggravaient l’addition après le café. "Dommage de ne pas avoir déjà pu profiter de la journée passée pour avoir quatre points d’avance", exposait David Brasselet, malgré tout heureux de retrouver la place de numéro un.