Leuze remporte le derby

Arquet 3 – St-Germain 2

Si les Vedrinois ouvrent le score à 8e par Fotia, c’est 1-1 via Lievens à la 43e. Après un début de seconde période partagé, Boosten faisait 2-1 à la 71e. Dans la foulée, Tonneaux égalisait. La décision finale tombait à la 88e, via Boosten.

Moustier 5 – Jemeppe 1

Défait 5-1 à Bossière la semaine dernière, Moustier s’est bien repris, avec notamment un but avant la pause par Delbene. Moustier insiste à la reprise, avec un Delbene productif (3-0). Jemeppe tente bien de réagir, mais Moustier reste maître du jeu, avec des buts de Surinx et de Delbene.

Namur 0 – Bossière 2

Malgré quelques offensives namuroises, les Bossiérois ont remporté un succès mérité, avec des buts de Beauraing et de Maisin.

Floreffe 2 – Rhisnes B 1

Ce match entre formations (déjà) concernées par la relégation a vu les visités enregistrer un quatrième et précieux succès. Au repos, c’était 1-0 suite à un coup franc transformé par Bonatesta. La suite est équilibrée, avec un penalty converti par Bonatesta (2-0) et Gilliard (2-1).

Auvelais 3 – Emines 1

"Tout va bien pour l’instant, avec un partage et trois succès", confie le coach sambrien, Grégory Dejaiffe. Pourtant, au repos, Emines menait, par l’intermédiaire de son capitaine. À la reprise, Auvelais prenait résolument les échanges à son compte et renversait la vapeur via Wauters et Rossomme (2).

Falisolle 3 – Ligny B 2

Précieux succès de Falisolle, face à un proche adversaire. Après que Ladrille eut ouvert le score, Charue remettait les deux équipes à égalité juste avant la pause.

Dès la reprise, Falisolle imposait son jeu, ce qui se traduisait par des buts signés Tahon et Dalebroux. Gibaldi rendait espoir aux Lignards, mais la défense visitée montait bonne garde.

Spy B 4 – Flawinne 3

"Un manque d’expérience et de concentration nous ont empêchés de prétendre à un succès", regrette le coach namurois, Gaël Masson. Les Flawinnois étaient menés 2-0 au repos, via les buts de Mignon et de Ndiaye. À la reprise, Flawinne revenait dans le coup grâce à Bourguignon et à Bouchat. Réduit à dix, Spy encaissait un troisième but, de Delsaux. En fin de rencontre, Mignon renversait la vapeur.