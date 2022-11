Lebrun: « Très fier de l’équipe »

Fabrice Lebrun est sorti de son premier match à la tête des Fagnards avec des motifs de satisfaction. « J’attendais surtout une réaction de mes joueurs sur le terrain, en misant sur leur ego, et elle est venue. Je suis très fier de l’équipe. Elle a proposé du jeu, du pressing, de la gnac, de l’envie d’aller chercher quelque chose. Le groupe a pris conscience de ses qualités. En ce sens, je peux dire que la mission est réussie », confiait le coach couvinois, qui se montra très positif dans ses interventions, tout au long du match. « Évidemment, le résultat n’est pas là, principalement à cause de petits détails. Mais, si on continue d’afficher des prestations comme celle-ci, on ira chercher des points. On s’est quand même créé plusieurs occasions. Et à la mi-temps, on pouvait se dire qu’il y avait de la place pour ramener quelque chose d’Onhaye. On a d’ailleurs égalisé, avant de se faire avoir sur une phase. C’est une déception, mais on doit s’appuyer sur ces bonnes bases, pour la suite de notre saison. Et on aura besoin de tout le monde, parmi les vingt et un joueurs du noyau. Je ne peux d’ailleurs pas en retirer un seul du lot ce soir. » M.B.