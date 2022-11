Jonathan Bourdon intègre le staff taminois

Depuis le licenciement d’Antonio Rosa lundi dernier, Tamines n’a pas chômé pour reconstituer le nouveau staff qui encadrera son équipe première en D3A ACFF. Après les nominations de Tibor Balog et de Sergio La Valle aux postes de T1 et de T2, ainsi que de Claudy Degrève, en charge de la préparation physique, l’équipe de coaches est désormais complète, avec l’arrivée de Jonathan Bourdon comme entraîneur des gardiens. L’ancien keeper de Westerlo chez les professionnels était toujours affilié au matricule 3939 et avait d’ailleurs réenfilé les gants en championnat pour substituer à un Renato Aromatario blessé deux semaines, face à Couvin et Uccle.