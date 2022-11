Les visités menaient 2-0 à la pause, grâce à un doublé de Dethier. Trop confiants, les protégés d’Hichem El Araichi s’endormaient et leur voisin en profitait. Nantel et Paris remettaient les deux formations à égalité. Ficheroulle semblait offrir les trois points aux visiteurs. Un but de Dethier permettait aux "Chimistes" de sauver une unité.

Flawinne B 3 - Wartet 2

Les "Dolomiens" avaient bien démarré en menant 0-1 sur un penalty de Warnant. Les "Gozettis" inversaient la tendance au retour des vestiaires, sur des roses de Pairoux et de Cléda. Thiry remettait les compteurs à la parité. L’entrée de Siscot fut décisive, avec le but victorieux de l’intéressé à la 88e.

Malonne 7 - Namêche 1

Les "Carriers" ouvrent la marque à la 2e, via Motte. Demaude, Mantia et Depas calment l’ire de leur coach avant la pause. Un doublé de Maladry, Baudouin et Gustin rassurent définitivement les "Verts".

Onoz 5 - Ham 1

Le Standario commence à aligner les bons résultats. Après huit minutes, M. Scornicierl et V. Revillod avaient déjà creusé l’écart. À la 37e, Luongo rendait l’espoir aux "Hannetons". Les buts rapides de Yelkenci et Tudisca à la reprise allaient freiner les "Balouches". À la 85e, J. Scorniciel fixait les chiffres.

Profondeville 2 -Sauvenière 3

Les hommes de Vincent De Ketelaere, au sifflet pour l’occasion, se sont fait surprendre. Le premier acte fut partagé. Au but rapide du visiteur Renier, Michaux, sur penalty, avait répliqué. Clément et Renier faisaient le break pour les "Wawas". Le but de Smeesters était trop tardif.

Jambes B 7 - Mazy B 4

Le préposé au marquoir à Mascaux a eu une première période bien remplie. Celui-ci affichait 4-2 après 35 minutes. Avec des buts de Vanderstappen, Baugnée (2) et Willems pour les visités et de Corbisier et Tack pour les "Marbriers". Vanderstappen ajoutait encore une rose par la suite. Le marquoir continuait à défiler, pour atteindre le score original de 7-4. Avec des buts jambois de Fichera et Segat et mazyciens de Corbisier et Mignolet.

Salzinnes 0 - Emines B 3

Après le départ du coach éminois Fabrice Benoît, c’est Louis Marchal qui assurait l’intérim. Mission remplie pour le "dépanneur". Après le score vierge de la mi-temps, Lauwers et Seumaye (2) assuraient les trois unités, attendues malgré une belle résistance namuroise.

Temploux 5 - Wépion B 1

Le match phare de la journée a été remporté sans discussion par des "Aviateurs" qui ont survolé les débats, du moins au marquoir. Cambier, sur penalty, et Van Mol mettaient les "Bleus" sur orbite, même si le but de Monteleone à la 23e aurait pu les troubler. Les buts de Cambier et Dellpiero, avant la pause, rassuraient les Temploutois. Le dernier but de Dellpiero fixait les chiffres.

Wartet, grande victime de cette journée

Pour les ténors, le championnat va probablement s’avérer plus difficile que prévu. À chaque journée, les équipes présumées «moins fortes» jouent parfaitement leur rôle d’arbitre. Cette fois, c’est au tour de Flawinne B et, dans une moindre mesure, de Moustier B de s’illustrer. Les «Gozettis» avaient pris l’habitude d’accrocher les meilleurs durant… une mi-temps. Les hommes de Jérémy Jacquers ont cette fois été au bout de leurs efforts en battant Wartet. Les «Dolomiens» étaient certes déforcés, mais possèdent un noyau très large et talentueux. Moustier B a failli imiter les Namurois, en ne concédant le nul que dans les derniers instants contre les voisins de Jemeppe, désignés comme outsiders. On attendait un match plus disputé entre «Fraisiers» et «Aviateurs», mais ces derniers ont consolidé sans encombre leur place de coleader.