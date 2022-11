BELGRADE: Beca 3 (1x3), Quaira, Andre 7, Davreux 6 (2x3), Pretto 4, Hucorne 11 (3x3), Depouhon 8, Cerquarelli 6, Duchêne 5 (1x3), Mommer 18 (3x3), Thiry 4, Bampolineza.

Obligés de gagner pour ne pas se retrouver dans la zone rouge, les Belgradois entament ce match avec détermination et imposent leur jeu immédiatement avec déjà quelques très belles séquences de jeu qui leur permet de mener 13-4 après seulement 4 minutes puis 22 -15 au repos.

Une bombe de Duchêne et une autre de Mommer font 30-15 à la 13e mais en face Baer et surtout Bruwier impressionnant tout au long de cette rencontre, donnent le change et permettent ainsi à Liège de ne pas complètement décrocher avant le repos: 47-34.

La reprise est équilibrée mais à 51-38, alors que Belgrade semble maîtriser la rencontre, Barei, Collin et Bruwier bousculent les visités qui encaissent un 11-0 en à peine 5 minutes qui permet à Liège de recoller à 51-49 à la 27e. Une bombe de Mommer stoppe l’hémorragie mais l’écart de six points à la demi-heure laisse entrevoir dix dernières minutes de folie.

C’est en effet le cas mais les Namurois s’accrochent et parviennent à préserver une très courte avance jusqu’au coup de sifflet final: 72-70. "C'est un soulagement car la victoire était primordiale avant de nous rendre à Nivelles mais aussi et surtout pour éviter à Belgrade de rentrer dans une crise, non pas au sein de l’équipe mais par rapport aux résultats", confie très honnêtement le coach Belgradois Didier Thémans.